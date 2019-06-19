Şanlıurfa'da trafo yangını
22 dakika önce
Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye
ilçesine bağlı Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafoda yangının çıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında trafo kullanılamaz hale geldi.
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