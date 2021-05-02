Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için