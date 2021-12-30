ŞANLIURFA'DA, TRAFODA PATLAMA SONRASI YANGIN - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, aşırı ısınmayla patlama olan trafo, yanmaya başladı. Mahallede kısa süre panik yaşanırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İpekyolu Mahallesi'ndeki trafoda, gece aşırı ısınma nedeniyle patlama meydana geldi. Trafoda yangın da başlarken, panik yaşayan mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeye verilen enerji de tedbir amaçlı kesildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

kamerasıyla kaydedildi.