Şanlıurfa'da trafolar ve duvarlar renkleniyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerindeki trafo binaları ve park duvarlarını boyayarak estetik bir görünüme kavuşturuyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki trafolara ve park duvarlarına sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili çalışmalarını yansıtan sosyal içerikli mesajlar ve koronavürüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili sloganlar yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda bir yandan görüntü kirliği ortadan kaldırılırken bir yandan da koronavirüs ile mücadele sürecine dikkat çekiliyor.



Ayrıca çalışmalarda Şanlıurfa'ya özgü tarihi alanlar ve tarım ürünleri de şehrin farklı yerlerindeki duvarlara işleniyor.