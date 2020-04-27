Şanlıurfa'da traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Altıparmak'ın cenazesi, burada yapılan incelemenin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Altıparmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Bağlarbaşı Mahallesi'nde fıstık bahçesini sürmeye giden Abdulkadir Altıparmak (59), traktöre pulluğu bağlamak istediği sırada pulluk ile traktör arasında sıkıştı.

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