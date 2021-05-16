Şanlıurfa'da su tankı bağlı traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İbrahim Ferhat Oymak yönetimindeki 63 YK 313 plakalı su tankı bağlı traktör, Akbayır Mahallesi Abdulkadir Badıllı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Oymak, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Muhammed Burak Kesen ise ağır yaralandı.
Kesen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Oymak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika