Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç 63 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç, kaldırıldığı hastanede 63 gün sonra hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza 63 gün önce Birecik ilçe merkezinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörün üzerinde yolculuk yaparken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mehmet Şirin Yaşlı (18), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaşlı'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.