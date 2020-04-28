Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç 63 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörün üzerinde yolculuk yaparken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mehmet Şirin Yaşlı (18), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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