Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü

Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü

10 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala (17) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala (17) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bala idaresindeki plakasız traktör Arıca Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bala, mahalle sakinlerince kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:36 Kaynak: AA
Hilvan, Bala, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:20:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]