Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü
10 saat önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala (17) hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:36 Kaynak: AA
'nın Hilvan
ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala
(17) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bala idaresindeki plakasız traktör Arıca Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bala, mahalle sakinlerince kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesi
'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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