Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde traktörün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde traktörün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin kullandığı 63 SK 264 plakalı traktör Akçakale- Ceylanpınar kara yolunun Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında Emel Takıl'a (32) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Takıl, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Traktör sürücüsü H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kadına, küçük çocuğunun yola çıkmasını engellemek isterken traktörün çarptığı iddia edildi.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Son Dakika Haberleri
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi
23:10 Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
23:09 Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]