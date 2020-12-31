Şanlıurfa'da tünellerde ve ana isale kanalında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Devlet Su İşleri GAP 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da tünellerde ve ana isale kanalında temizlik çalışması yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da son dönemde yapılan su yapılarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli işler yapıldığı belirtildi.

Şehrin sanayisini ve ekonomisini canlandırarak önemli çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa- Harran ovalarının sulamasının ana kaynağı Atatürk Barajı'dır. Atatürk Barajı'nda Şanlıurfa iline kadar suyun iletimi Şanlıurfa tünelleri ile sağlanmaktadır. Şanlıurfa tünelleri paralel 2 tünelden oluşmaktadır. Tüneller 26 kilometre uzunluğundadır. Tünelden Harran, Şanlıurfa ve Mardin ana kanallarına suyun iletimi ana isale kanalı ile sağlanmaktadır. Ana isale kanalının uzunluğu 3 bin 826 metre olup debisi 328 metreküp/saniyedir. Şanlıurfa, Harran, Ceylanpınar ve Mardin ovalarına tarımsal sulama temini Şanlıurfa ili ve Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün su ihtiyacı Şanlıurfa tünellerinden sağlanmaktadır. Şanlıurfa tünelleri çıkış noktası, ana isale kanalı, hidroelektrik santralinin ızgaraları ve Mardin ana kanalının 4. kilometresine kadar olmak üzere toplam 8 kilometrelik ana kanalın temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır."