Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü

20.01.2021 04:49

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.

Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ve kızı ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçeye giderek patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı, hastanedeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü

Uzman Çavuş, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü - Son Dakika


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