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Şanlıurfa'da turizm çeşitliliği artıyor

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir Travel Turkey Fuarı kapsamında turizm amaçlı sıcak havalı balon uçuşları yapan özel bir firmaya yaptığı ziyarette firmanın Göbeklitepe'de uçuş yapmasının bölge turizmine çeşitlilik kazandıracağını söyledi.

Şanlıurfa'da turizm çeşitliliği artıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir Travel Turkey Fuarı kapsamında turizm amaçlı sıcak havalı balon uçuşları yapan özel bir firmaya yaptığı ziyarette firmanın Göbeklitepe'de uçuş yapmasının bölge turizmine çeşitlilik kazandıracağını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir Travel Turkey Fuarı'nda temaslarını sürdürüyor. Beyazgül, beraberinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile balon turizmi alanında çalışmalar yürüten özel bir firmanın yetkilileri ile görüştü. Görüşmede firma hakkında bilgiler alan Beyazgül, ardından yaptığı değerlendirmesinde "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Turizmde 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ile birlikte her anlamda turizm ile ilgilenen şirketlerin bölgemize olan ilgisi arttı. Bu anlamda da bugün İzmir Travel Turkey Fuarı temaslarımızda sıcak havalı balon uçuşları yapan özel bir firmayla görüştük. Firma çok kısa bir süre sonra Göbeklitepe'de balon turizmine başlayacak. Bu bölgemizin turizm çeşitliliği açısından önem arzediyor. Biz de yerel yönetimler olarak şehrimizin turizmine katkı sunan tüm firmalara ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede tekrardan herkesi medeniyetlerin başkenti kadim şehir Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa turizimine destek vereceğiz" diye konuştu.


Öte yandan yıl içerisinde turizm sezonu boyunca vatandaşlara hizmet verecek olan sıcak hava balonu Göbeklitepe'nin ardından Halfeti'de de hizmet verecek. - ŞANLIURFA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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