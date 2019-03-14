Şanlıurfa'da Turizmi Geliştirme Çalışmaları

Şanlıurfa'nın turizm potansiyellerini değerlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarınca kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ yönetim kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın turizm potansiyellerini değerlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarınca kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ yönetim kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, şirketin gerçekleştireceği bazı projeler hakkında bilgi verildi.



Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın turizminin geliştirilmesine ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sunması amacıyla kurulan şirketin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Göbeklitepe yılı vesilesiyle şehrin yakaladığı popülariteyi katma değere dönüştürmek için uzunca bir süre devam eden çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:



"2019 ve 2020 yılı için ne tür faaliyetler gerçekleştirilmesi yönünde kamu ve özel sektörün fikirleri alındı. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belirlenen bütçe, ulusal ve uluslararası etkinliklerde kullanılacak. Şanlıurfa, bu anlamda müsterih olsun. Burada kamu ve özel sektörün katkı sunduğu bir ortak akıl var. Herkesin katkı sunacağı ve içinde olacağı faaliyetleri nisan ayı başından itibaren 2019 yılı sonuna kadar başlatıyoruz. Şirket kuruluşunda kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektör temsilcileri yer alıyor. Turizm potansiyellerini değerlendirmeye yönelik faaliyetler bu şirket aracılığıyla yürütülecek."



Vali Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere şirketin kuruluşundan bugüne kadar katkı sunan kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, kaymakamlar, belediye başkanları ile şirketin kurucuları arasında yer alan kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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