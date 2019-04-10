Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Şanlıurfa'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

2 saat önce

Şanlıurfa'da Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Şanlıurfa'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları, System.String[]
Şanlıurfa'da Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlamalarda Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından şehitlik anıtına çelenk konuldu.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saat 10.00'da başlayan kutlamalarda İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Yeni Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik anıtına çelenk koyarak şehit polis ve askerlerin mezarına karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konuşmalarda İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehitlik anıtına çelenk koyduktan sonra bir şeref defterine yazdığı satırları programa katılanlarla paylaştı. Konuşmasına 'Çanakkale Şehitlerine' şiiri ile başlayan Tipioğlu," Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümünde vatan uğruna, bayrak uğruna adlarını yeryüzüne ve semaya altın harflerle yazdıran siz değerli yiğitlerimize minnet ve şükran duygularımızı iletmek üzere huzurlarınızdayız. Şunu bilin ki kahramanlıklarınız nesilden nesile aktarılacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin yazdığı destanlar sayesinde ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu size ki bu makama ulaştınız. Yüreğinde şehadet arzusu olan ve her adımda vatan için mücadele eden bizlere ilham kaynağı oldunuz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafyanın bin yıllık sakinleri olarak bizler de her alanda milli duruşu görev addediyor ve emanetinize sahip çıkmayı vazife biliyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Şanlıurfalı şehit polis ve askerlerin mezarına karanfiller bırakıldı. Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, büyükşehir ve ilçe belediye yetkilileri, kurum yetkilileri ile emniyet mensupları katıldı.

Şehitlikteki programın ardından İl Emniyet Müdürlüğünde tebrikler kabul edildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:21 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Polis, Güncel
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