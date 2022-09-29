Şanlıurfa'da "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı" düzenlendi

29.09.2022 13:08
Şanlıurfa'da "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı" düzenlendi

Şanlıurfa'da, Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından organize edilen "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı" düzenlendi.

Şanlıurfa'da, Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından organize edilen "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı" düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bir otelde düzenlenen programın, Türkiye'nin tüm illerinden belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her kentin yerel iklim planı ve iklim değişiklikleriyle ilgili planlar hazırlaması gerektiğini belirten Beyazgül, "İklim değişikliği konusunda belediyelerin çok hızlı adımlar atması gerekiyor. Bu değişikliği çok sık görüyoruz hayatımızın içerisine girdi. Bilim korku filmlerinde daha önce gördüğümüz birçok şeyi artık yaşamaya başladık. Bunun için ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan stratejik yaklaşımların ortaya konması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı Koordinatörü ve Beypazarı Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir de benzer programların Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Birliğin 2 bin 150 üyesinin bulunduğunu belirten Demir, küresel ısınmada en fazla gaz üretiminin şehir merkezlerinde görüldüğünü ifade etti.

Eğitim programlarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğinin sebep olduğu küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin korumaya yönelik farkındalık oluşturmak adına eylem planı hazırladık. Hedefimiz belediyelerimizin ve kamu kuruluşlarımızda en az biner kişiye bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri vermektir. Coğrafi bölgeleri temsilen belediyeler için iklim değişikliği eylem planı hazırlamaktır. Eğitimler konusunda kamu ve sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu program kapsamında iklim değişikliği eğitimi alan belediyelerin daha sonraki bir yılda kendi şehirleri için eylem planı hazırlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle biz iklim değişikliğini Paris Sözleşmesi çerçevesinde TBMM gündemine gelecek ilk kanun tasarılarından birisi iklim değişikliğiyle ilgili kanun olacak. Bu kanunun belediyelerimize bazı yaptırım müeyyideleri de getirecek. Bunun için bizde bilinçlendirme toplantısı yaptık."

Programda, Türkiye'nin farklı kentlerinden belediyelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının konunun önemine sunum ve önerileri de ele alındı.

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Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, İklim Değişikliği, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı' düzenlendi - Son Dakika

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