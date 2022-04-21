Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

21.04.2022 12:03

Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltıŞANLIURFA Şanlıurfa'da tütün ve tütün ürünleri kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da tütün ve tütün ürünleri kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde eş zamanlı 20 adrese düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement