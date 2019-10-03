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Şanlıurfa'da TYP kura çekimi

59 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışacakların kura çekimi yapıldı.

Şanlıurfa'da TYP kura çekimi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışacakların kura çekimi yapıldı.

Siverek'te Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda temizlik hizmetlerinde istihdam edilecek 255 kişinin ismi noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Toplam 4 bin 531 kişinin başvurduğu kurada ismi okunanlar sevinç yaşarken, çekiliş anları kameralar tarafından kaydedildi.

Halfeti Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde okullarda çalışacak 40 kişinin ismi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir yaptığı konuşmada, okullarda çalışmak için 391 kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek "Kura çekimimiz noter huzurunda şeffaf şekilde yapıldı. İsmi çıkanlara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şanlıurfa, Halfeti, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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