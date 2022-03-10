Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

10.03.2022 00:57
Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

Şanlıurfa'da son üç günde, zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat ve yağ stoku denetimlerinde, aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM'in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da son üç günde, zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat ve yağ stoku denetimlerinde, aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM'in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Valiliği, Ticaret ve İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 250 markette denetim gerçekleştirdi. Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı ve yağ stokladığı belirlenen aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM'in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

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Vali Atay denetime bizzat katıldı Vali Atay denetime bizzat katıldı Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

Şanlıurfa, Ticaret, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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