Şanlıurfa'da 'ucuz dolar' dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 'ucuz dolar' dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'ucuz dolar' dolandırıcılığı operasyonu

7 saat önce

Şanlıurfa'da 'ucuz dolar' bahanesi ile dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'ucuz dolar' dolandırıcılığı operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'da 'ucuz dolar' bahanesi ile dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, iletişim kurduğu kişilerden ucuz dolar almak amacıyla Burdur'dan Viranşehir'e bağlı Yaban Mahallesi'ndeki bir eve gelen İ.O., burada alacağı ucuz dolarlara karşı 4 şahsa toplam 135 bin lira verdi. Şahıslardan ikisinin dolar getirmek üzere evden ayrılarak bir daha dönmemesi üzerine İ.O., durumu Karakuzu Jandarma Karakolu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerden F.K. ve A.K.'yi söz konusu evde, B.A.'yı da kaçtığı otomobilde dolandırılan paranın bir kısmı olan 25 bin lira ile yakalayarak gözaltına aldı.


Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, Suriye uyruklu bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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