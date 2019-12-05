Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Şanlıurfa'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli, System.String[]

Şanlıurfa'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken ekiplerin bölgeye giderek yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Karacadağ bölgesinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole kayarken bazı araçlar ise yolda ilerleyemedi. Kara saplanan araçlar diğer sürücüler tarafından iteklenerek çıkartıldı. Kazalarda yaralı olmadığı öğrenilirken karayolları ekiplerinin yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Diyarbakır, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın
Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:23:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]