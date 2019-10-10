Şanlıurfa'da Ulusal TAMP Tatbikatı gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlıkları yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2019 Ulusal Deprem Tatbikatı, Şanlıurfa'da icra edildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'dan verdiği alarm ile başlayan tatbikat kapsamında, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ivedilikle toplantıya çağrıldı. 26 hizmet grubundan müteşekkil İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Suriyeli sığınmacıların tahliye edildiği Harran Geçici Barınma Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezinde toplanarak senaryoyu icra etti.



Vali Yardımcısı Ufuk Akıl'ın nezaret ettiği tatbikata, kamu kuruluşlarının yanında Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları da katıldı. Kadın ve erkeklerden oluşan vatandaşların da rol aldığı tatbikatı, Harran Üniversitesi öğrencileri de izledi.



Senaryo gereği, Kahramanmaraş ilinde 9 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'da büyüklüğü 7,5 olan bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden alınan ilk bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin çok etkilendiği, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin ise depremden en az etkilenen iller arasında olduğu bildirildi.



Halfeti'de depremden etkilenerek yıkılan iki binada mahsur kalan yaralıları kurtarmaya odaklı tatbikat kapsamında AFAD Koordinasyon Merkezi, vatandaşlardan gelen çağrıları değerlendirdi. Depremle ilgili ilk bilgilerin Vali'ye, AFAD Başkanlığına ve üst makamlara iletilmesinden sonra depremle ilgili periyodik bilgi akışı sağlanarak görevli kuruluşlar belli bir plan dahilinde harekete geçirildi.



Polis ve Jandarma sorumluluk alanlarında ekip araçları ve dronlarla meydana gelen depremin durum tespit çalışmalarının ardından ildeki güvenlik, trafik, arama kurtarma, yangın, sağlık, iş makinaları, doğalgaz, elektrik, su-kanalizasyon, haberleşme, beslenme, barınma, defin, karayolu, psiko-destek, enkaz kaldırma, tarımsal hasar-zarar tespit, nakliye, ekipleri göreve çağrılarak sevk edildi.



Yangına müdahale ve yaralı kurtarma ile heyelan enkazı kaldırma faaliyetlerinin de icra edildiği tatbikat, sonuç raporlarının sisteme kaydedilmesinin ardından sonra erdi. - ŞANLIURFA