Şanlıurfa'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Son Dakika

Şanlıurfa'da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği İl Göç İdaresi öncülüğünde bir otelin toplantı salonundaki "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Göç İdaresi Başkanlığı İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz, bugün böyle önemli bir günde Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nün 2000 yılından beri kutlandığını ifade eden Koramaz, şöyle konuştu:

"Göç bir dünya meselesi olduğu gibi insanlık tarihi kadar eski bir süreçtir. Birçok toplum isteyerek veya istemeyerek farklı nedenlerden dolayı bulundukları yerlerden göç etmek zorunda kalmışlardır. İster zorunlu ister gönüllü göçler olsun her göç bazı riskleri de fırsatları da içinde barındırır. Unutulmaması gereken göç eden insanlar sorun değildir, tersine bu sorunun mağdurlarıdır. Göçler iyi veya kötü de değildir ama iyi yönetilmezse kötüdür. Göçün ilk aşamaları her toplum için sancılı ve zorlu geçmiştir. Yüzyıllardır Anadolu topraklarında kapımıza gelen herkese ev sahipliğimizi yapmış, zulme uğrayan, zorda kalan, çeşitli sebeplerle evlerini bırakarak gelen herkese kucak açmış ve koruma sağlanmıştır."

İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık ise ülkelerinden çeşitli vesilelerle ülkemize göç etmek zorunda kalmış tüm göçmenlerin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutladı.

Programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Suriyeli vatandaşlar katıldı.