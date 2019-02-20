Şanlıurfa'da Umre Kafilesi Uğurlandı

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı onayı doğrultusunda, bir turizm firması aracılığıyla kutsal topraklara gidecek 160 kişilik umre kafilesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bir araya geldi.



Umreye gidecek vatandaşlar, yakınlarıyla vedalaştıktan sonra yapılan dualarla uğurlandı.



Yakınlarından ayrılmanın hüznüyle kutsal toprakları görme heyecanını bir arada yaşayan umre ziyaretçileri, pasaport işlemlerinin ardından dış hatlar terminaline geçip uçaklarına bindi.



Kafile başkanı Enver Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi genç yaşta kutsal topraklara gitmeye davet ettiğini söyledi.



Umreye gideceklerin manevi atmosferi en iyi şekilde yaşaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Tetik, "Umreye götürdüğümüz vatandaşlarımız 4-5 yıldızlı otellerde kalacak. Kafilemizde yıllardır işinin ehli ve uzmanı olan din görevlileri, her türlü rehber ve dini hizmeti sağlayacaktır. Daha önce gidip gelenlerin yorumlarını duydukça daha fazla kişi müracaat ediyor. Kafilemiz inşallah 4 Mart'ta tekrar direkt uçuşla Şanlıurfa'ya gelecek. Allah şimdiden ibadetlerini kabul buyursun." diye konuştu.



Din görevlilerinin de eşlik ettiği kafile, konuşmanın ardından özel uçakla Hicaz'a gitti.

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