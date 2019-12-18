Şanlıurfa'da un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da durdurulan tırda un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şanlıurfa'da un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da durdurulan tırda un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Gaziantep-Şanlıurfa otoyol bağlantı noktasında bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü.

Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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