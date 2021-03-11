Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri atık plastikleri 3D yazıcılarla geri kazanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da üniversite öğrencisi iki arkadaş, kurdukları tesiste atık plastikleri, birçok alanda kullanılabilen ürüne dönüştürüp yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Harran Üniversitesinde 4. sınıfta eğitimlerine devam eden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Pilis ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Alpay, atık plastiklerin 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

İki arkadaşın projesi, bir iş adamı tarafından düzenlenen girişimcilik programında ilk 25'te yer aldı.

Bunun üzerine öğrencilerden Pilis, ABD'ye gitme fırsatı yakalayarak, iki hafta boyunca önemli şirketlerin üst yöneticileriyle görüştü, 3 boyutlu yazıcılar hakkında önemli bilgiler aldı, tecrübeler edindi.

Daha sonra Şanlıurfa Teknokent binasında araştırma-geliştirme çalışması yürüten Pilis ve Alpay, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türk Kızılay ve KOSGEB'ten destek alarak kurdukları tesiste, atık plastiklerden ürün üretimine başladı.

"3 boyutlu yazıcılar hayatımızın her alanına girdi"

Muhammet Pilis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki en büyük sorunların başında atık plastiklerin geldiğini söyledi.

Atık plastiklerin dönüştürülerek yeniden kullanılması için arayış içerisine girdiklerini anlatan Pilis, "Arkadaşımla birlikte bilgilerimizi birleştirerek atık plastikleri 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin kullanımı için proje hazırladık. 2019 yılında projemizle 35 bin iş fikri arasından çıkarak ABD'ye gitme fırsatı bulduk." dedi.

Daha sonra çeşitli kurumlardan aldıkları desteklerle Şanlıurfa Teknokent içerisinde tesis kurduklarını kaydeden Pilis, kullandıkları makinelerin tasarımı ve yapımının da kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Tesiste plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Pilis, şöyle devam etti:

"Çeşitli süs ürünleri, endüstride, sağlıkta kullanılan ürünler, prototip ürünler üretiyoruz. Bu sayede 3 boyutlu yazıcıları katı plastiklerin geri dönüşümünde aktif olarak kullanıyoruz. Çünkü 3 boyutlu yazıcılar hayatımızın her alanına girdi. Biz de Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında sorumlu üretim, sorumlu tüketim hedefleri doğrultusunda katı atıkları, plastikleri, doğaya ne kadar az salabilirsek ya da bu döngüyü ne kadar geciktirebilirsek bu bir avantaj diye düşünüyoruz. Şu an 3 boyutlu yazıcılar bu alanda kullanılıyor, başka hangi alanlarda kullanılır ya da bu plastikleri nasıl azaltabiliriz diye bilinçli bir vatandaş olarak bu oranı azaltmaya çalışacağız."

Mehmet Alpay da 3 boyutlu yazıcıların daha farklı alanlarda kullanılması için araştırma-geliştirme faaliyeti yürüttüklerini de vurgulayarak, "Amacımız doğada atık halde bulunan ürünleri, katma değeri yüksek ürünler haline getirmek, dünyaya, piyasaya tekrar kazandırmak. Döngüsel ekonominin başlıca kaynaklarından olan bu sürdürülebilirliği firma olarak sağlamak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.