Şanlıurfa'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da üniversite öğrencisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yahya Aygün'e (24) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Aygün, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA