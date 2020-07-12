Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunları yaşatılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye Belediyesi, hızla gelişen teknolojiye yenik düşen geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak için hazırladığı "Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası Projesi" ile eski oyunları yeni nesillerle buluşturacak.

Eyyübiye Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yürütülen proje ile şimdinin büyüklerinin geçmişte oynadıkları koza kırık, yakan top, üç taş, çivili maç tahtası, köşe kapmaca, misket, sek sek, ip atlama, topaç çevirme, uzun eşek, salıncak ve halat çekme gibi çeşitli oyunlar yeni nesil çocuklarla tanıştırılacak.

Ay sonunda hizmete girmesi planlanan "Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası, Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruma göre bir süre ertelenecek veya çocuklar kontrollü bir şekilde alınacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AA muhabirine, artık çocukların zamanının büyük bölümünü telefon ve bilgisayarla geçirdiğini belirterek, proje ile onları geleneksel oyunlara yönlendirmek istediklerini söyledi.

Bu alanda hem çocukların hem ailelerinin güzel vakit geçirebileceklerini anlatan Kuş, şöyle konuştu:

"Çocuklara, 'Bilgisayarla ve telefonla çok oynamayın.' diye uyarılarda bulunduğumda bana, 'Siz küçüklüğünüzde ne oynuyordunuz?' diye soruyorlardı. Çocuklarımıza küçüklüğümüzde oynadığımız oyunları anlattıkça onların örf ve adetlerinden çok uzaklaşmış olduklarını gördüm. Böylelikle ne yapabiliriz diye biraz kafa yorduk ve en iyisi çocuklarımızı geçmişte babalarımızın annelerimizin oynadığı oyunlarla tanıştıralım dedik. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile bu konuyu istişare ettik ve projeyi beğendiler. Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası yapım çalışmalarımıza başladık ve ay sonuna kadar tamamlanacak inşallah."

Şanlıurfa'da ilk olan projenin GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri tarafından da çok beğenildiğini aktaran Kuş, "Heyet projemizi çok beğendi ve bunu Türkiye geneline yaymayı düşündüklerini ilettiler. İnşallah projemiz örnek bir proje olacak diye düşünüyorum." dedi.

Mehmet Kuş, Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası projesinin 3 mahallede uygulanacağını sözlerine ekledi.