Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık, 16 kentteki su kaynaklarına bırakılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık, su kaynaklarına bırakılmaları için 16 kente gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Bozova ilçesindeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, dünyada yaklaşık 190 milyon ton balık üretiminin gerçekleştiğini, bunun yüzde 42'sinin yetiştiricilikten geri kalanının da avcılıktan sağlandığını belirtti. Türkiye'de üretilen balıkların yarısının yetiştiricilikten elde edildiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 830 bin ton balık üretimiyle bir rekora koştuk. Türkiye'de göl, gölet, baraj ve denizlerde bu sene 420 bin ton üretim gerçekleştirdik. Bu üretimin büyük bir kısmını ülke içerisinde tüketirken önemli bir kısmını da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Geçen yıl 210 bin ton ihracat gerçekleştirilerek ülke ekonomisine katkı sağladık. 2020 itibarıyla 73 ilimizde 900 su kaynağında balıklandırma hedefledik. Bunun önemli bir kısmına başladık ve bir kısmına ise bugün Şanlıurfa'da başladık. Su kaynakları sonsuz kaynaklar olmadıkları için buraların korunması, bizim için önem arz ediyor. Buralara bıraktığımız balık yavruları, 7-8 ay, 1 yıl sonra sofralarımıza ürün olarak dönecektir. Bu nedenle bu alanlarda avcılık yapacakların yer, zaman ve boy ölçülerine dikkat etmelerini istiyoruz."

Vali Yardımcısı Metin Esen ise Şanlıurfa'nın tarım ürünlerinin yanında artık su ürünleriyle de adından söz ettireceğini söyledi. Törenin düzenlendiği tesisin Türkiye'nin en büyük yavru balık üretim tesisi olduğunu belirten Esen, "Su ürünleri alanında da ülkemiz için önemli bir tesisle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. 16 ilin su kaynaklarına balık üreterek göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı da göl ve göletlerin balıklandırılmasının yöre halkı için önemli olduğunu ifade etti. Yöre halkının bu balıkları avlayarak geçim kaynağına dönüştürdüğünü anlatan Çakmaklı, "Yeni devraldığımız tesiste yüzde 70'in üzerinde yavru sazan balığı üretimi gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki sezonlarda üretim kapasitemizi daha yukarılara taşıyarak, daha fazla üretim sağlayarak bugün balıkların ulaştırılacağı 16 il sayısını daha fazla ile çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesislerdeki havuzlarda bulunan sazan çeşidi yavru balıklar, araçlardaki depolara konularak, Şanlıurfa, Kayseri, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş'taki su kaynaklarına bırakılmaları için gönderildi.

Şanlıurfa'daki su kaynaklarına gönderilen yavru balıklarının bir kısmı, protokol üyelerinin katılımıyla Atatürk Barajı Gölü'ne bırakıldı. Bir süre kıyıda yüzen yavru balıklar, daha sonra gözden kayboldu.