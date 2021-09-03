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Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi

03.09.2021 15:36

Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi Şanlıurfa'dan ülke ekonomisine büyük destek Şanlıurfa Atatürk Baraj Gölünde yetiştirilen 17 milyon yavru sazan ve şabut balığı, düzenlenen törenle 16 ilin göl ve göletlerine salımı için araçlarla gönderildi.

Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi

Şanlıurfa'dan ülke ekonomisine büyük destek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Atatürk Baraj Gölünde yetiştirilen 17 milyon yavru sazan ve şabut balığı, düzenlenen törenle 16 ilin göl ve göletlerine salımı için araçlarla gönderildi.

'Geleceğimiz için kaynaklarımızı balıklandırıyoruz üreticimizin yanındayız" sloganı Tahıl ambarı olarak anılan Şanlıurfa, Balıkçılık sektöründe de söz sahibi olacak. Bu kapsamda Şanlıurfa Atatürk Barjı havzasında düzenlenen törenle üretimi yapılan 17 milyon balık 16 ilin göl ve göletleri salımı için gönderildi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, tesisin Türkiye'nin en büyük yavru balık üretim tesisi olduğunu belirterek, "Şanlıurfa olarak ülkemizin tarımsal ürün deseni içerisinde pek çok ürünün en fazla yetiştirildiği bir il olma hasebiyle çok önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu biliyorduk. Bugün artık su ürünleri alanında da ülkemiz için önemli bir tesise kavuşarak, Türkiye'de önemli bir balık yetiştirme merkezine de sahip olarak bundan sonra bu alanda da Türkiye'de en fazla üretim tesis olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün burada üretilen yavru balıkların 16 ille gönderilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı, "Şanlıurfa'mızda su ürünleri yetiştiriciliği çok önemlidir. Bölge olarak sahip olduğumuz ülkemizdeki toprak alanının yaklaşık 3 katını temsil eden bir yüzey su varlığımız var. Bu açıdan su ürünleri ve balıkçılık bizim için önemli bir konudur. Tabi ilimizde, Türkiye'de bulunan tesisler arasında en büyük ve en önemli tesislerinden birisi mevcuttur. Devlet Su İşleri tarafından geçen yıl bizlere devredildi. Teknik uzman arkadaşlarımız bu konuda özellikle yavru sazan balığı üretimi sürecine başladık. 10 milyon hedefimiz varken 17 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirdik. Bunun 15,5 milyonu yavru sazan, aynı zamanda yine bizim baraj gözümüzün endemik türlerinden biri olan şabut balığıdır. ve tesislerimizde 1,5 milyon adet de şabut balığı ürettik. Toplamda 17 milyon balık, yani hedefimizin yüzde yetmiş üzerinde daha ilk yılımızda bir balık üretimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda bölge halkımızın da bir geçim kaynağına yönelik önemli bir destekte bulunduk. Sadece bize özgü bir üretim değil bu ürettiğimiz bu yavru balıkları aynı zamanda 16 ilin göl ve göletlerini balıklandırma amacıyla gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesislerdeki havuzlarda bulunan sazan çeşidi yavru balıklar, araçlardaki depolara konularak Şanlıurfa, Kayseri, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş'taki su kaynaklarına bırakılmaları için gönderildi.

Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi
Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi
Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi
Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi
Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi
Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi
Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Türkiye, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da üretilen 17 milyon yavru balık 16 ile gönderildi - Son Dakika Ekonomi


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