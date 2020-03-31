Şanlıurfa'da usta öğreticiler korona virüse karşı maske üretiyor - Son Dakika

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Şanlıurfa'da usta öğreticiler korona virüse karşı maske üretiyor
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde görevli 22 gönüllü usta öğretici kadın, ilçedeki sağlık kuruluşları için günde bin maske üretiyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde görevli 22 gönüllü usta öğretici kadın, ilçedeki sağlık kuruluşları için günde bin maske üretiyor.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Birecik Belediyesi işbirliğinde 22 gönüllü usta öğretici kadın, korona virüsü salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri için günde bin maske üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Müslüm Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi. Şahin, iki kursta günlük bin maske ürettiklerini vurguladı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
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