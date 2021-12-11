Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Asayiş Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla F.Y. isimli bir adamı İkizler Mahallesi'nde saklandığı evde buldu.

Mayıs ayındaEyyübiye İlçesi İkizce mahallesinde M.I.(17) isimli çocuğun üvey babası F. Y. (38) tarafından istismar edildiği iddia edilmişti.

Olayın yaşandığı tarihten bu yana firari olarak aranan şahsın yakalanması için JASAT tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın, Eyyübiye ilçesi İkizce Mahallesindeki evine geleceği bilgisine ulaşan ekipler söz konusu adrese baskın yaptı.

ARANMASI DA VARMIŞ

Eve operasyon düzenleyen ekipler, F.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Karakola götürülen F.Y.'nin aynı zamanda 'Askeri ceza kanununa' muhalefet suçundan da arandığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.