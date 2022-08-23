e-Devlet'te başlayan uygulama ile en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehir merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, 10 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

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