Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

23.08.2022 17:11

Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehir merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, 10 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
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