Şanlıurfa'da "Uygulamalı İyilik Projeleri" yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da 'Uygulamalı İyilik Projeleri' yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Uygulamalı İyilik Projeleri" yarışması düzenlenecek

6 saat önce

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda "Uygulamalı İyilik Projeleri" yarışması düzenlenecek.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda "Uygulamalı İyilik Projeleri" yarışması düzenlenecek.


Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentteki eğitim kurumlarında "Okullarımız İyilikte Yarışıyor" programı çerçevesinde düzenlenen "Uygulamalı İyilik Projeleri" yarışmalarının yapılmasına yönelik iş birliği protokolü, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu arasında imzalandı.


Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem katılım gösterdi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.


İnsanların yardımlaşmaya özellikle bu dönemde daha fazla ihtiyaç duyduklarını aktaran Vali Erin, "Bilim ve fennin yanında milli manevi değerler ile yardımlaşma duygularının geliştirilmesi gerekiyor. Bu protokolde belirtildiği gibi ifadesini bulan, hepimizin varlık sebebi değerlerimizin çocuklarımız tarafından özümsenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Kısa sürede sonuçlarını alacağımız bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de projenin amaç ve hedeflerine dikkati çekerek, bu kapsamda belediye olarak projeyi desteklediklerini kaydetti. - ŞANLIURFA

Eğitim Bir Sen, Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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