Şanlıurfa'da Uygur Türklerine destek eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uygur Türklerine destek eylemi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Uygur Türklerine destek eylemi

6 saat önce

ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini belirterek Çin'e tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da Uygur Türklerine destek eylemi, System.String[]

ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini belirterek Çin'e tepki gösterdi. Tekbirler eşliğinde eylem gerçekleştiren grup, kartondan yapılan Çin Seddi'ni tekmeleyerek yıktı.

Balıklıgöl Dergah Camisi önünde öğle saatlerinde toplanan grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini iddia ederek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, "Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamadan tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır" dedi.

KARTONDAN ÇİN SEDDİ DEVRİLDİ

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık, önlerinde Çin Seddi'ni sembolize eden karton kutuları tekbir getirip, tekmeleyerek devirdi. Grup, açıklamanın ardından, eylemi sonlandırdı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Şanlıurfa, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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