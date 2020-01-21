Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti çetesine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti çetesine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imal ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süren çeteyi takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 11 adrese düzenlenen baskınlarda, 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.  Uyuşturucuya el konulurken, 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.


Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Suruç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 00:08:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]