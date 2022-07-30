Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

30.07.2022 17:23
Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

ŞANLIURFA'da, uyuşturucu kullanırken gözüne yapıştırıcı bir madde gelince acil servise giden Ali K.'nin tedavisini yapan nöbetçi doktor Sezer Eşfer, genel muayenre için göz doktoruna başvurmasını söyledi.

ŞANLIURFA'da, uyuşturucu kullanırken gözüne yapıştırıcı bir madde gelince acil servise giden Ali K.'nin tedavisini yapan nöbetçi doktor Sezer Eşfer, genel muayenre için göz doktoruna başvurmasını söyledi. Duruma öfkelenen Ali K., kaldırım taşıyla doktora saldırmak isteyince gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Ali K.'yi yeniden hastanede gören doktor, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Olay, 28 Temmuz gecesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Ali K., uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Nöbetçi doktor Sezer Eşfer, gözünü yıkayıp tedavisini tamamladığı Ali K.'ye, risk oluşturacak bir durum olmadığını, genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenen Ali K., "Bana bakacaksınız" diyerek acil servis önünde söktüğü kaldırım taşıyla doktora saldırmaya kalkıştı. Hasta yakınlarının araya girmesiyle engellenen Ali K., hastane polisleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 15 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşananların ardından bu kez alkollü olarak hastaneye gelen Ali K.'yi gören doktor Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
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