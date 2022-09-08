Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

08.09.2022 12:00
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla etkin mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla etkin mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla etkin mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1 Eylül ve 7 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 16 kişiye uyuşturucu madde satın almaktan, 13 kişiye ise uyuşturucu madde üretmek ve satmaktan işlem yapıldı. Yapılan ev ve işyeri aramalarında 119 kilo 460 gram skunk, 3 kilo 201 gram metamfetamin ve 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
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