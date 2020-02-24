Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

7 saat önce

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kamyoneti durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, zulalanmış 45 paket halinde toplam 236 kilogram esrar buldu, bir kişiyi gözaltına aldı.

Siverek ilçesinde de bir otobüsün bagaj bölümünde arama yapan ekipler, 3 parça halinde toplam 5 kilogram esrar ele geçirdi. Bu olayda da bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi alan ekipler, yakaladıkları 2 şüphelinin üzerinde yaptığı incelemede de 120 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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