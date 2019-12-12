Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlılar, tutuklandı.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda durdurulan bir araçta özel eğitimli dedektör köpekle yapılan aramada ise yedek lastiğin üzerine gizlenmiş 6 paket helinde 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.