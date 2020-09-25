Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada ilçe merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 700 gram esrar, 297 hap, 32 kök Hint keneviri, 22 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var

Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı