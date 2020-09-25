Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada ilçe merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 700 gram esrar, 297 hap, 32 kök Hint keneviri, 22 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:31 - Kaynak: AA
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