Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan yol uygulamasında durdurulan 2 otomobilde, gizli bölmelere saklanmış 46 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüleri M.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada bazı adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş küçük paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Ç.K, H.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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