Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 429 kilo esrar, 190 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 429 kilo esrar, 190 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin belirlediği, şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonda; 429 kilo esrar ile 190 bin kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusuna başlandı.



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