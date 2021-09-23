ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde 214 gram toz esrar, 941 gram kubar esrar, 20 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile silaha el koyan ekipler 10 şüpheliyi de gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil