Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

15.04.2022 14:21
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Şanlıurfa'da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa'da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 154 gram eroin, 59 gram esrar, 133 adet uyuşturucu hap, 103 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 520 Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

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Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika


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