Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da durdurulan aracın LPG tankı ve araç lastiği içine gizlenmiş 19 kilogram esrar maddesi, 800 gram eroin, 30 gram metamfetamin ile 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın LPG tankı ve araç lastiği içine gizlenmiş 19 kilogram esrar, 800 gram eroin, 30 gram metamfetamin ile 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA