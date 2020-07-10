Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama - Son Dakika

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 47 kilogram esrar maddesi, 25 gram bonzai maddesi, 425 adet ekili Hint Keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince, Eyyübiye , Haliliye , Karaköprü ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı sevk edildikleri mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı