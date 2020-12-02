Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1 kilo 850 gram esrar ile 9 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü ile bir otomobil durduruldu.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada bir kadının çantasında 1 kilo 850 gram esrar, diğer araçta ise 9 bin 271 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.