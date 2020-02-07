Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı olayları ile mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kilogram 'kubar' esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilişkisi bulunan 2 şüphelide gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Pablo Escobar'ın kardeşinin ürettiği akıllı telefonun +18'lik tanıtım videosu çok konuşulacak

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış