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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

15.12.2021 15:28

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltıŞANLIURFA Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında işlem yapılan 45 kişiden 20'si gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında işlem yapılan 45 kişiden 20'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 45 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25'i hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılırken 20 şahıs ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30 gram eroin maddesi, 715 gram esrar maddesi, 305 adet hap, 440 gram metamfetamin maddesi, 170 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve 6 bin 320 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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