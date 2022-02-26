ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibiyle şüpheli 20 kişi tespit edildi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 90 kişilik ekip, savcılık kararıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda arama yapılan adreslerde satışa hazır 40 gram eroin, 50 gram esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.